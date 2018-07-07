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"Для цього є громадяни Білорусі": Тіна Кароль обурилася виступом Alekseev на Євробаченні 2018

STYLERЗірки        07.07.2018 - 22:00
Фото: Тіна Кароль (tinakarol.com)
Фото: Тіна Кароль (tinakarol.com)

Alekseev, який виступав від Білорусі, не зміг пройти у фінал через надмірне хвилювання

Співачка і тренер "Голосу країни" Тіна Кароль різко відгукнулася про виступ українського виконавця Alekseev (справжнє ім'я Микита Алексєєв) на "Євробаченні-2018". Молодий український співак виступав за Білорусь і обґрунтував свій вибір тим, що не пройшов національний відбір в Україні. Свою думку з приводу вчинку Alekseev Тіна Кароль розповіла kp.by в Мінську, де зараз проходять дні України в Білорусі.

На думку української співачки, країну має представляти її громадянин, незалежно від того, яке держава бере участь у конкурсі.

"Для цього є громадяни Білорусі, щоб представити свою країну. Навіть якби вони не потрапили у фінал, це все-таки конкурс, де зустрічаються країни. Якби Алексєєв прийняв громадянство, це був би вибір – я хочу бути білорусом. Але тут вийшла підміна понять. Ми в своїй країні, в Україні, навчилися говорити те, що думаємо. Ми не боїмося і не ховаємося. Зараз я говорю те, що думаю. Дійсно, Білорусь повинен був представляти артист з білоруським паспортом. Так, це важливо для подання країни", - сказала Тіна.

Фото: Микита Алексєєв (instagram.com/alekseev_officiel)

Слід нагадати, що український співак Alekseev, який представляв Білорусь на Євробаченні 2018, виступав тільки в першому півфіналі. Через те, що співак дуже перенервував, він не зміг пройти далі: глядачі не віддали за нього голоси. На відео виступу видно, що у Микити Алєксєєва тремтіли руки.

Нагадаємо, що переможниця пісенного конкурсу Євробачення 2018 Нетта Барзілай зазнала критики і звинувачень в плагіаті.

Відео: video.rbc.ua

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Темы: Євробачення 2018    Теги: Євробачення, Тіна Кароль, ALEKSEEV
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