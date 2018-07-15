Добра справа: Олег Винник зустрівся з прикутою до коляски зіркою Прикарпаття (відео)

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Співак подарував дівчині квіти

Український популярний співак Олег Винник зустрівся зі своєю прихильницею з Івано-Франківська, яка прикута до інвалідного крісла. Про це повідомляє ZiK.

Дівчина, заради якої Олег Винник спеціально приїхав в Івано-Франківськ вже 17 років прикута до інвалідного крісла. Зустріч для неї організувала подруга.

Лілії Юрка з села Тяпче Долинського району Івано-Франківської області всього 23 роки. Але 17 років з них вона прикута до інвалідного крісла з-за важкої хвороби, яка не дозволяє дівчині відчувати своє тіло.

Лілія – дуже сильна особистість. Незважаючи на важку недугу, вона знайшла в собі сили допомагати іншим людям і займатися благодійністю. Лілія Юрка – співачка, вона організовує безкоштовні концерти для дітей-інвалідів та онкохворих дітей. Її дуже добре знають в Івано-Франківську.

Одного разу після концерту Лілії подзвонила подруга і запросила на конференцію, яка виявилася зустріччю з кумиром дівчини – Олегом Вінником. Зустрітися з улюбленим співаком - це була мрія молодої співачки і вона думала, що нездійсненна.

Але Олег Винник приїхав в Івано-Франківськ заради цієї зустрічі і подарував дівчині квіти. Він розпитав Лілію про її творчість і пожартував, що деякі українські зірки не можуть зібрати такі зали, які збирає молода прикарпатська співачка. Співак був вражений силою духу дівчини і сказав, що саме такі люди надихають багатьох людей на благодійність.

Відео: YouTube/Добрий ZIK

До речі, Олега Винника звинуватили в плагіаті за "Ніно".

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