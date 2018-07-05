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"Має бути соромно": Сєдокова страждає від нападок бабусі екс-чоловіка

STYLERЗірки        05.07.2018 - 15:15
Фото: Анна Седокова (instagram.com-annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com-annasedokova)

Жінка звинувачує зірку у брехні і свариться з її фанатами

Українська співачка Анна Сєдокова вже півроку судиться з колишнім чоловіком Максимом Чернявським через опіки над спільною дочкою. В їх розбирання вклинилася Чернявська Марина – бабуся екс-чоловіка зірки. Про це повідомляє Super.

Чернявська Марина пише в мережі подробиці розлучення зірки і намагається виставити Сєдакову в негативному світлі.

Скріншот (super.ru)

"Ти така ж брехлива, як твоя "чудова мама", але навчися читати, хто це пише, або ти сподіваєшся, що я буду мовчати? Я тобі вже писала, я не хочу з тобою спілкуватися, поки ти не вибачишся за образу, яку ти написала Максиму на телефон Моніки. Це через тебе у Мони забрали телефон, щоб вона не питала, що означає це слово", — написала в коментарях на фан-сторінці Марина Чернявська.

Журналістам бабуся Чернявського сказала, що інформація про те, що колишній чоловік вимагає від Сєдакової аліменти – брехня.

Скріншот (super.ru)

"Питання, де ви вичитали, що Максим вимагає аліментів? Якщо у вас немає перекладача, то писати єресь має бути соромно", — заявила вона.

Однак листування адвокатів Сєдокової і Чернявського свідчить про інше. Согалсно документами після того, як Чернявський стане опікуном Моніки, він буде вимагати від Анни аліментів "виходячи із значного доходу Анни від її дуже успішної кар'єри в сфері розваг".

Скріншот (super.ru)

Сторона Анни наполягає, що Моніка повинна виховуватися двома батьками.

"Ми дуже розчаровані постійними діями вашого клієнта по відношенню до Моніці, як якщо б вона була його "власністю", а не маленькою дівчинкою, яка має право бачити матір", — відповів адвокат Сєдокової на обмеження її побачень з дівчинкою.

Раніше прабабуся Моніки розкрила брехня Анни Сєдокової.

Також під публікацією Чернявська Марина написала понад 20 коментарів, в яких сперечалася з фанатами і грубо висловлювалася з приводу слів Анни Сєдокової.

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Теги: Анна Седокова
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