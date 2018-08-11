"Домініканські розваги": як Олег Винник проводить відпустку (фото, відео)

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Співак показав екстремальне відео

Популярний український співак Олег Винник показав, як проводить свою відпустку в Домініканській республіці. Фото і відео артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Улюбленець української публіки Олег Винник, який відсвяткував свій ювілей в Домінікані, опублікував відео, в якому показав, як розважається поїздкою по курних дорогах на квадроциклі.

Заради цієї екстремальної розваги, артист залишив пляж і теплий басейн. Після диких поїздок, Винник відправився досліджувати печери, де поринув у озеро.

"Бомбастическі, сильно пахне бензином і пилу повний ніс", - поділився артист своїми враженнями.

Публікація від Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 10 Сер 2018 в 1:03 PDT

Після повернення, залишивши залізного коня, Олег Винник прямо в одязі побіг купатися в теплому океані.

Також він опублікував фотографії, на яких видно, як проходять Домініканські канікули в улюбленого співака України.

"Відпустку потрібно проводити так, щоб після неї залишилися гарні спогади", - так підписані знімки.

Скріншот фото (instagram.com/olegg.vynnyk)

Фотографії своєї дружини Олег Винник не публікує, так як категорично проти того, щоб афішувати своє особисте життя.

"Показувати на всю країну своє особисте життя - це банально і не потрібно. Мені здається, важливіше почути людини на сцені, зрозуміти, що він намагається донести", - зазначив Винник.

Шанувальники Олега Винника дякують артистові за позитивні емоції і просять публікувати більше фотографій і відео з відпочинку.

Скріншот коментарів (instagram.com/olegg.vynnyk)

До речі, раніше ми писали про те, у скільки обійшовся Віннику відпочинок в Домінікані.

За деякими даними, відпочинок в Домініканській республіці стартує від 260 тис. грн за тиждень.

Також ми повідомляли, що Олег Винник зізнався у своїх слабкостях.

Відео: РБК-Україна