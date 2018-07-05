"Дотягнутися до своєї мрії": MONATIK розповів про шлях до успіху

Український співак поділився секретами своєї популярності

Популярний український співак MONATIK розповів у своєму інтерв'ю для видання Elle, як у нього вийшло стати всесвітньо відомим артистом і здобути славу.

Діма Монатік не отримував музичної освіти, але у нього все одно виходить творити і писати пісні.

На питання, як у нього це вдається, співак відповів: "Я сам не розумію, як це відбувається. Швидше за все, від шаленого бажання щось зробити. Це можна порівняти з тренуваннями: сьогодні ти на турніку зміг три рази підтягнутися, завтра зможеш шість, а післязавтра — ще більше. Точно так само і з творчістю: головне — постійно вправлятися.

Діма розповів, що особливого рецепту у творі пісень немає. Його часто запитують, як це робити, але виявилося, все набагато простіше, ніж можна подумати.

Фото: Монатік (instagram.com/monatik_official)

"Дуже просто: конспектуйте все, що приходить в голову. Не дай бог випустити якусь риму — ніколи не знаєш, де і в який час вона спливе в голові. Наприклад, на премії YUNA я представив вірш «Моїм». Це монолог-одкровення майже на п'ять хвилин. А написав я його всього за півгодини, поки повертався зі студії додому. Це прийшло в голову прямо в машині, я пригальмував біля узбіччя дороги і тільки встигав записувати", - розповів Монатік.

Також артист поділився розповіддю про те, як написав улюблену багатьох пісню "Кружляє": "Роки три-чотири назад ми поверталися з концерту, як раптом у мене виникла фраза: "Эндорфины пошли, фантазия пошлит". Мій телефон сів, а під рукою не було ні ручки, ні паперу — я попросив телефон у дівчинки з команди і швидко почав записувати...Я написав більшу частину пісні і віддав назад телефон".

Фото: Монатік (instagram.com/monatik_official)

Співак не вміє спокійно відпочивати і знаходитися без діла. Для нього бути постійно в русі – така ж звичка, як ледарювати, розповів він. І часто артист поєднує відпочинок з гастролями.

Про те, що стане таким відомим, боявся навіть мріяти. «Ми виступали на вулицях Луцька та збирали гроші, як сьогодні хлопці на Хрещатику. Одного разу моя бабуся сказала: "Ти ще не розумієш, але ти справжній артист повинен бути на сцені!". Я несерйозно поставився до її слів, хоча в душі, звичайно, цього хотів", - сказав Діма.

Також співак додав, що часто ловить себе на думці, що неймовірно щасливий, бо займається улюбленою справою. "Просто в один момент в голові відбувається клацання: ти усвідомлюєш, що життя одне, і треба хоча б спробувати дотягнутися до своєї мрії. Інакше залишок життя будеш картати себе, що не спробував. Потрібно будувати мости, а не кордони до мрії", - розповів в інтерв'ю артист.

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