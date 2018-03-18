"Дотиснули пацана": наречений MamaRika поділився, як робив пропозицію співачці

Коханий української артистки MamaRika розговорився про заручини

Зірка КВН Сергій Середа, який є обранцем української співачки MamaRika, поділився в інтерв'ю Каті Осадчій для її програми "Світське життя", як зробив пропозицію дівчині.

"Дотиснули пацана. Я сидів в гаражі місяць без їжі і води, прикутий до стільця...", - пожартував Сергій, а потім зізнався, що обручка у нього лежала три місяці:

"Кільце у мене лежало три місяці. І було дуже весело, коли ми сидимо і Настя, як завжди, так між іншим: "Вітя Оксані теж зробив пропозицію". Я такий: "Та ти що? Молодець". А сам сиджу і думаю: "Знала б ти, що кільце лежить в тумбочці". І я постійно коли їхав кудись, на корпоративи, або ще куди, я такий: "Треба забрати з собою, раптом побачить".

Наречений артистки розповів, що дуже ретельно ховав від неї обручку. Він замовляв його у львівських майстрів і навіть вгадав з розміром.

"Я написав цим хлопцям, які роблять обручки. Я кажу: "Як примирити"? Вони кажуть: "Знайдіть у неї кільце і поміряйте". Я кажу: "Вона не носить кілець". Вони: "Ну це ускладнює завдання". Ми якось сиділи, я так перебирав її руку, та потім починаю під мізинець, всі пальці підбирати, ну щоб хоча б приблизно розуміти", - згадав Середа.

За словами виконавиці, вона нічого не підозрювала. Того дня Настя (MamaRika) приїхала додому, зателефонувала коханому Сергію Середовищі і попросила його спуститися, щоб допомогти їй занести речі.

"Він дуже довго мешкался, відкриваю двері, а у мене там абсолютна казка. У мене викладена свічками доріжка через всю квартиру, не знаю скільки свічок було, кілька сотень, він говорить, що спалив собі палець, поки їх запалював. Мій мозок не подавав ніяких сигналів. Я кажу: "Що трапилося? Чому свічки? У нас якась дата?" Я розвертаюся, чувак стоїть на коліні, у мене сльози", - розповіла співачка.

Весілля пара хоче відзначити на острові, де вони будуть удвох. Можливо, це буде Балі або Шрі-Ланка.

"Хоча я не випиваю, але я вирішила, що в цей день я вип'ю, можливо навіть нап'юся, це буде якийсь сексі, коротеньку білу сукню на пляжі, голі босі ноги", - поділилася MamaRika.

Нагадаємо, раніше ми писали, що популярна українська співачка виходить заміж за зірку КВНу.