Drama Queen: Маша Єфросиніна вразила шанувальників фото в спокусливому вбранні

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна приміряла вбрання від відомого українського дизайнера

Телеведуча і блогер Маша Єфросиніна приємно здивувала своїх instagram-підписників несподіваним образом. Так, українська ведуча опублікувала фото, на якому позує в дуже жіночному та спокусливій вбранні – чорному плаття в горох з прозорою накидкою. Також Єфросиніна кокетливо показала оголені ніжку. Незвичайний "сексі-ефект" додає також червона підсвітка у примірювальній, в якій був зроблений знімок.

При цьому навіть сама ведуча зізнається, що подібні фото – не зовсім її стиль. Адже Єфросиніну підписники звикли бачити стриманою і досить серйозною леді.

Зазначимо, що фото було зроблено в шоу-румі відомого українського дизайнера Івана Фролова.

"От я взагалі не drama queen, якщо чесно... Але варто мені зайти в шоу рум Фролова... #понеслося", - підписала знімок у чорно-червоних тонах Маша Єфросиніна.

Відверта Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

До речі, цю історію також доповнив і сам дизайнер Фролов, опублікувавши на своїй сторінці фото з Машею.

Маша Єфросиніна та Іван Фролов (фото: instagram.com/ivfrolov)

Підписники телеведучої прийшли в захват від її нової фото-історії. Чимало відзначили, що Маша виглядає шикарно.

"Маша, яка ви красуня", - пише yanadiana02ts.

"Яка красива", - зазначає zhuk.elena0903.

"Маша, ви приголомшлива", - захоплюється s_h_e_r_r_y1987.

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна поділилася дуже милим сімейним фото. Телеведуча показала свою старшу дочку Нану і молодшого сина Олександра.

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