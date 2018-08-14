"Дружня вечеря": Алла Пугачова вразила фанатів своїм виглядом

Фото: Алла Пугачова (instagram.com/alla_orfey)

Фото опублікували друзі сім'ї

Дружина Ігоря Ніколаєва, Юлія Проскурякова опублікувала фотографію дружньої вечері у Юрмалі, де присутня Алла Пугачова. Зовнішній вид Примадонни налякав шанувальників. Про це пише видання Dni.ru.

За останні кілька тижнів в акаунтах Instagram Алли Пугачової і її чоловіка Максима Галкіна з'являлися тільки фотографії дітей. Фотографії Примадонни в них були відсутні з липня місяця. В оточенні співачки занепокоїлися її самопочуттям і почали будувати нехороші здогадки.

Але нещодавно в Instagram Юлії Проскурякової, дружини Ігоря Ніколаєва, з'явився знімок з спільної вечері в Юрмалі. На ньому присутня Алла Пугачова, її чоловік Максим Галкін, Крістіна Орбакайте, Валерій Сюткін, Ігор Ніколаєв, Юлія Проскурякова та інші зірки російського шоу-бізнесу.

Алла Борисівна розташувалася в центрі, поруч з нею скромно сидить Проскурякова. Фанати навіть написали, що жінка весь час намагається триматися ближче до Примадонні.

"Юля, як завжди, ближче до Пугачової. Юлечка, будь сама собою", – порадили шанувальники.

Скріншот фото (instagram.com/uliaveronika)

А от зовнішній вигляд Алли Борисівни засмутив фанатів співачки. Вони відзначили, що зірка виглядає розповнілою і постарілою. Однак, можливо виною тому наряд, який Примадонна вибрала для дружньої вечері – джинси і яскрава накидка. Хоча раніше, на фото в джинсах Алла Борисівна виглядала дуже ефектно і моложаво.

Скріншот фото (instagram.com/alla_orfey)

До речі, раніше Алла Пугачова зробила щире визнання в інтерв'ю.

Легендарна співачка розповіла, що майже ніколи не слухала власні пісні.

"Я ніколи себе не аналізувала. Ніколи. Я свої пісні-то взагалі не слухала ніколи, все це було мені дуже важко. Тому що я завжди знала, максималістка, що і як я повинна була б заспівати, а заспівала ось так", - повідомила артистка.

А також ми повідомляли, що діти Максима Галкіна і Пугачової влаштували показ мод.

Відео: РБК-Україна