"В'ялий прес": Ані Лорак похвалилася селфі зі спортзалу

Ані Лорак показала струнку фігуру
Опальна українська співачка Ані Лорак (Кароліна Куйок), яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, вразила шанувальників знімком тренування в спортзалі. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Лорак вирішила зробити селфи на тлі тренажерних залів. На фото співачка продемонструвала свою підтягнуту спортивну фігуру.
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Кароліна похвалилася накачаним пресом.
"Я зрозуміла.
1. Селфи
2. Фотосесії", - з гумором підписала фото зірка.
Скріншот поста (instagram.com/anilorak)
Користувачі соцмережі були в захваті від такого фото і строной фігури улюбленої співачки.
"Шикарна фігура! Ви молодець! Трудоголік!!! З вас треба всім брати приклад!"; Прекрасна фігура"; "Дуже подобається, як ви співаєте і ще ви дуже красива"; "Красуня", - пишуть шанувальники Ані Лорак.
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
"Їду з тренування, побачила Ваше фото і розплакалася. Хочу таку ж фігуру, але поки тільки втомлене, замучене тренуванням тіло"; Яка гарна"; "Ви така спортивна"; "В'ялий прес такий", - пишуть в мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
Раніше повідомлялося, що Ані Лорак після грандіозного шоу Diva, яке обійшлося в кілька мільйонів доларів, загрузла в боргах. Директор виконавиці Михайло Успенський прокоментував інформацію про те, що зірка нібито перебуває на межі банкрутства.
Diva Ані Лорак