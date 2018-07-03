"В'ялий прес": Ані Лорак похвалилася селфі зі спортзалу

Ані Лорак показала струнку фігуру

Опальна українська співачка Ані Лорак (Кароліна Куйок), яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, вразила шанувальників знімком тренування в спортзалі. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Лорак вирішила зробити селфи на тлі тренажерних залів. На фото співачка продемонструвала свою підтягнуту спортивну фігуру.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Кароліна похвалилася накачаним пресом.

"Я зрозуміла.

1. Селфи

2. Фотосесії", - з гумором підписала фото зірка.

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Користувачі соцмережі були в захваті від такого фото і строной фігури улюбленої співачки.

"Шикарна фігура! Ви молодець! Трудоголік!!! З вас треба всім брати приклад!"; Прекрасна фігура"; "Дуже подобається, як ви співаєте і ще ви дуже красива"; "Красуня", - пишуть шанувальники Ані Лорак.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

"Їду з тренування, побачила Ваше фото і розплакалася. Хочу таку ж фігуру, але поки тільки втомлене, замучене тренуванням тіло"; Яка гарна"; "Ви така спортивна"; "В'ялий прес такий", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак після грандіозного шоу Diva, яке обійшлося в кілька мільйонів доларів, загрузла в боргах. Директор виконавиці Михайло Успенський прокоментував інформацію про те, що зірка нібито перебуває на межі банкрутства.

Diva Ані Лорак