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"Душа живе тільки вдома": відомий український режисер розповів, чому ніколи не прийняв би життя емігранта

STYLERЗірки        06.07.2018 - 16:07
Фото: Любомир Левицький (надано автором)
Фото: Любомир Левицький (надано автором)

Любомир Левицький намагається будувати кінобізнес в Америці, але спільно з Україною

Вже близько семи місяців відомий український режисер Любомир Левицький живе в Лос-Анджелесі: там він працює над повнометражним фільмом "Скелет у Шафі". Любомир – єдиний українець в команді.

Режисер поставив собі амбітну задачу: побудувати своєрідний міст між Україною та США, а робота над фільмом "Скелет у Шафі" має стати першим кроком до робочого діалогу між країнами.

При цьому залишатися жити в США він не збирається. Любомир планує повернутися в Україну. Про це режисер розповів в ексклюзивному інтерв'ю Styler.

"Мені б не хотілося жити в Америці постійно. Є дуже хороша формула для всіх людей з кіноіндустрії. Це формула 50 на 50: намагатися будувати кінобізнес в Америці, будувати його з Україною. Але краще жити при цьому вдома. По-перше, тоді ви будете зберігати свою автентичність, ви будете іншим. Ви не станете американцем. Тому що як тільки ви станете американцем, ви автоматично смешаетесь з усією масою і втратите себе. Це важливо з психологічної точки зору", - говорить Левицький.

Фото: Любомир Левицький (надано автором)

По-друге, за словами режисера, в Америці дуже складне соціальне життя.

"Тут люди начебто дуже хороші, дуже товариські, на вулиці перед вами ніби і сто разів вибачаться. Культура – на вищому рівні! Але поняття дружби, поняття відносин, які є у нас, відсутні. Тому я дуже сумую за своїми друзями, вже дуже хочеться додому, хочеться всіх побачити", - сказав Любомир Левицький.

За його словами, про еміграцію до Америки в його випадку не йдеться.

"Я б сказав, душа живе тільки вдома. І повноцінною людиною можна бути, тільки живучи вдома. Інакше ви будете все життя відчувати себе емігрантом. Життя емігранта, повірте, не дуже солодке. Я зустрічаю багато українців, які тут живуть. І вони далеко нещасливі люди. І я б не хотів емігрувати. Я не зможу прийняти життя емігранта, я не хотів би проміняти свій паспорт із тризубчиком на паспорт з орлом. Я і в Києві завжди пам'ятаю, що я - "франківський хлопець".

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Раніше Любомир Левицький розповів про українське кіно, емігрантів та життя у США.

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Теги: кіно, режисер
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