Два тижні відносин: відома співачка виходить заміж за нового хлопця

Виконавиця та її обранець разом всього пару тижнів

Відома американська співачка Аріана Гранде, на концерті якої в 2017 році стався теракт, виходить заміж. 24-річна виконавиця зібралася обмінятися кільцями з ведучим популярного шоу Saturday Night Live, коміком Пітом Девідсоном. Про це повідомляє People з посиланням на друзів пари.

Інсайдери повідомили, що пара оголосила про заручини через два тижні після початку відносин, причому одружитися вони не поспішають.

Скріншот поста (instagram.com/arianagrande)

Скріншот поста (instagram.com/arianagrande)

Скріншот поста (instagram.com/petedavidson)

Аріана і Піт познайомилися в 2016 році на шоу Saturday Night Live, де співачка була запрошеною гостею. Романтичні відносини, за даними видання, у Аріани і Піта зав'язалися в кінці травня цього року.

"Це просто неймовірно, я ніби виграв у лотерею!" – сказав 24-річний Девідсон друзям про стосунки з Гранде.

Варто відзначити, що за кілька днів до початку відносин Аріани і Піта, зірка розлучилася з Маком Міллером, з яким співачка була у відносинах два роки.

Відео: Beauty and the Beast (YouTube/DisneyMusicVEVO)

Нагадаємо, 22 травня 2017 року на концерті Аріани Гранде в Манчестері стався вибух. Зірка прокоментувала теракт. В результаті теракту постраждало 59 осіб, 19 загинули.

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