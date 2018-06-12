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"Подвійна краса": Руслана похвалилася розкішною вишиванкою (фото)

STYLERЗірки        12.06.2018 - 18:31
Руслана (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)
Руслана (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

Співачка поділилася у соцмережі новим образом

Знаменита українська співачка Руслана Лижичко захопила шанувальників вишуканим вбранням. На сторінці у Facebook артистка опублікувала знімки в розкішній вишиванці від українського дизайнера.

"Люблю Вишиванку!" - підписала кадри Руслана.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

Шанувальники співачки звикли бачити її в шкіряних штанах і коротких топах, а в цей раз вона порадувала більш вишуканим і жіночним образом.

 

Фото: Руслана (Ksyu Oniskevych)

Під вишиванку Руслана наділа вільні штани і білого кольору черевики.

 

Фото: Руслана (Ksyu Oniskevych)

В коментарях шанувальники артистки залишили захоплені відгуки про її вбрання.

"Дуже гарно", "Красуня", "Що Руслана гарна, то ми знаємо. А тут ще й вишиванка гарна. Подвійна краса!" - відзначили користувачі мережі.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Руслана розповіла, чому колеги їздять виступати в Росію.

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Відео: video.rbc.ua

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Теги: Руслана Лыжичко
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