"Подвійна краса": Руслана похвалилася розкішною вишиванкою (фото)

Співачка поділилася у соцмережі новим образом
Знаменита українська співачка Руслана Лижичко захопила шанувальників вишуканим вбранням. На сторінці у Facebook артистка опублікувала знімки в розкішній вишиванці від українського дизайнера.
"Люблю Вишиванку!" - підписала кадри Руслана.
Скріншот поста аккаунта (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)
Шанувальники співачки звикли бачити її в шкіряних штанах і коротких топах, а в цей раз вона порадувала більш вишуканим і жіночним образом.
Фото: Руслана (Ksyu Oniskevych)
Під вишиванку Руслана наділа вільні штани і білого кольору черевики.
Фото: Руслана (Ksyu Oniskevych)
В коментарях шанувальники артистки залишили захоплені відгуки про її вбрання.
"Дуже гарно", "Красуня", "Що Руслана гарна, то ми знаємо. А тут ще й вишиванка гарна. Подвійна краса!" - відзначили користувачі мережі.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, Руслана розповіла, чому колеги їздять виступати в Росію.
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Відео: video.rbc.ua