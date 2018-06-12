"Подвійна краса": Руслана похвалилася розкішною вишиванкою (фото)

Шанувальники співачки звикли бачити її в шкіряних штанах і коротких топах, а в цей раз вона порадувала більш вишуканим і жіночним образом.

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