"Я вмію літати, але хочу його крила": Джамала презентувала "окрыляющую" пісню

Ця композиція надихає і пробирає до мурашок

21 березня українська співачка Джамала презентувала студійну версію пісні "Крила", яку артистка вперше представила цього року у фіналі Національного відбору на Євробачення 2018.

Ця пісня, за словами Джамали, про те, що кожному з нас потрібна підтримка інших людей.

"Я не люблю поняття selfmade, тому що, на мій погляд, воно неправдиве і підносить нас над іншими. Ми народжуємося в певних сім'ях, батьки направляють нас, виховують, вкладають в нас свою любов. На кожному етапі нашого життя зустрічаються люди, які нам допомагають, надихають і окриляють. Особливо це важливо в важкі хвилини, коли ти сидиш і думаєш: "Ну, чому я? Чому саме мені дістаються найскладніші випробування? Чому інші люди живуть щасливо, а я найнещасніший?" У ці хвилини тобі і потрібні ці крила, чи то віра, ангел або кохана людина поруч", - коментує Джамала.

Відео з YouTube/Jamala Джамала

Відзначимо, що текст пісні "Крила" належить перу талановитої поетеси з Одеси Тетяни Милимко.

"Я просто прочитала рядок "Я вмію літати, але хочу його крила", і він мене неймовірно надихнув", - зізналася співачка.

Користувачі мережі вже встигли оцінити нову аудіоработу Джамали.

"Той випадок, коли живе виконання на такому ж високому рівні, як і студійне! Пісня полонила мене з першого прослуховування. Для себе я розумію її як заклик до добрих вчинків, не залишатися байдужим до будь-яких труднощів близьких людей", - зазначив один з юзерів.

Скріншот коментарів

"Кожна нова пісня неймовірна! Джамала - це національний скарб!" - написала прихильниця співачки.

Скріншот коментарів

А ось і реакція відомого іноземного блогера на пісню "Крила":

Відео з YouTube/iVo's Music Corner

Раніше Джамала вразила українців казковою піснею.