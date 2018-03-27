Вагітна зірка поділилася своїми секретами

Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала розповіла як тримає себе у формі під час вагітності. Секретами свого раціону майбутня мама поділилася в інтерв'ю журналу ELLE.

"Я не наймала армію консультантів і дієтологів, можна сказати, розробила систему харчування самостійно. Я для себе вирішила, що до трьох годин можна їсти все, що хочеш, а от ближче до вечора вже треба подумати, що можна, а що ні", - зізналася Джамала.

"Якщо я з'їла тістечко або щось солодке (ну, іноді хочеться), то потім протягом двох днів, наприклад, цього не їм. Я сама розробляю собі якісь системи. В основному їм салати, каші, яловичину і курку", - додала співачка.

Вона зазначила, що їсть просту і корисну їжу.

"Стільки компліментів на свою адресу я ніколи в житті не чула. Виходить, що +13 кг мені личать! (Сміється.) Мені б хотілося мати багато дітей, нехай, навіть, це звучить дивно, коли ти ще не народила первістка", - додала співачка.

Нагадаємо, Сусана Джамаладінова (справжнє ім'я співачки) та її чоловік Бекир Сулейманов зовсім скоро стануть батьками.

Раніше вагітна Джамала розповіла, де збирається народжувати.

До речі, STYLER зробив добірку цікавих фактів про Джамалу (відео: Styler.rbc.ua)