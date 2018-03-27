Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Джамала розповіла, як тримає себе у формі під час вагітності

STYLERЗірки        27.03.2018 - 22:01
Фото: Джамала (facebook.com/jamalaofficial)
Фото: Джамала (facebook.com/jamalaofficial)

Вагітна зірка поділилася своїми секретами

Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала розповіла як тримає себе у формі під час вагітності. Секретами свого раціону майбутня мама поділилася в інтерв'ю журналу ELLE.

"Я не наймала армію консультантів і дієтологів, можна сказати, розробила систему харчування самостійно. Я для себе вирішила, що до трьох годин можна їсти все, що хочеш, а от ближче до вечора вже треба подумати, що можна, а що ні", - зізналася Джамала.

"Якщо я з'їла тістечко або щось солодке (ну, іноді хочеться), то потім протягом двох днів, наприклад, цього не їм. Я сама розробляю собі якісь системи. В основному їм салати, каші, яловичину і курку", - додала співачка.

Вона зазначила, що їсть просту і корисну їжу.

"Стільки компліментів на свою адресу я ніколи в житті не чула. Виходить, що +13 кг мені личать! (Сміється.) Мені б хотілося мати багато дітей, нехай, навіть, це звучить дивно, коли ти ще не народила первістка", - додала співачка.

Нагадаємо, Сусана Джамаладінова (справжнє ім'я співачки) та її чоловік Бекир Сулейманов зовсім скоро стануть батьками.

Раніше вагітна Джамала розповіла, де збирається народжувати.

До речі, STYLER зробив добірку цікавих фактів про Джамалу (відео: Styler.rbc.ua)

Голлівудська зірка з України знову вагітна Майбутня бабуся: мама Джамали розповіла, як їй вдалося виховати зірку
Теги: вагітність, Джамала
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top