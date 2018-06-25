Джамала випила кави з прихильницею за десять тисяч гривень

Гроші підуть на допомогу українському режисеру

Українська співачка Джамала випила каву зі своєю прихильницею за 10 тисяч гривень у рамках проекту "Кава милосердя". Про це Джамала розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Українська співачка Джамала зустрілася зі своєю прихильницею з Ужгорода та поспілкувалася з нею в одному з кафе столиці. Зустріч відбулася в рамках проекту "Кава милосердя".

Це соціальний проект, який спрямований на допомогу українському режисеру Марині Гришай, яка потребує матеріальної підтримки. Марина Гришай – лауреат Каннського фестивалю.

У соціальному проекті беруть участь українські зірки.

В кафе з прихильницею з Ужгорода Тетяною Полетаевой Джамала спілкувалася близько двох годин.

"Приємна зустріч з дівчиною з Ужгорода Тетяною Полетаевой, яка, як виявилося, співачка! Робити добро-легко і важливо! Марина, одужуй!!!" -так підписала фотосесію Джамала.

Скріншот фото (instagram.com/jamalajaaa)

Тетяна Полєтаєва дуже тепло відгукнулася про зустріч з українською співачкою і написала в своєму Instagram, що у неї відчуття того, що вона знайома з Джамалою все життя.

"Є люди, яких бачиш вперше в житті, але відчуття, ніби знаєш їх усе життя! Спасибі Богу! Джамала, ти справжня! Дуже рада знайомству!" - так підписала фото Полєтаєва.

Скріншот фото (instagram.com/tanya.poletaeva)

До речі, Джамала розбурхала мережу фото у весільній сукні.

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