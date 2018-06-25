Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Джамала випила кави з прихильницею за десять тисяч гривень

STYLERЗірки        25.06.2018 - 16:57
Фото: Джамала з прихильницею (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала з прихильницею (instagram.com/jamalajaaa)

Гроші підуть на допомогу українському режисеру

Українська співачка Джамала випила каву зі своєю прихильницею за 10 тисяч гривень у рамках проекту "Кава милосердя". Про це Джамала розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Українська співачка Джамала зустрілася зі своєю прихильницею з Ужгорода та поспілкувалася з нею в одному з кафе столиці. Зустріч відбулася в рамках проекту "Кава милосердя".

Це соціальний проект, який спрямований на допомогу українському режисеру Марині Гришай, яка потребує матеріальної підтримки. Марина Гришай – лауреат Каннського фестивалю.

У соціальному проекті беруть участь українські зірки.

В кафе з прихильницею з Ужгорода Тетяною Полетаевой Джамала спілкувалася близько двох годин.

"Приємна зустріч з дівчиною з Ужгорода Тетяною Полетаевой, яка, як виявилося, співачка! Робити добро-легко і важливо! Марина, одужуй!!!" -так підписала фотосесію Джамала.

 

Скріншот фото (instagram.com/jamalajaaa)

Тетяна Полєтаєва дуже тепло відгукнулася про зустріч з українською співачкою і написала в своєму Instagram, що у неї відчуття того, що вона знайома з Джамалою все життя.

"Є люди, яких бачиш вперше в житті, але відчуття, ніби знаєш їх усе життя! Спасибі Богу! Джамала, ти справжня! Дуже рада знайомству!" - так підписала фото Полєтаєва.

Скріншот фото (instagram.com/tanya.poletaeva)

До речі, Джамала розбурхала мережу фото у весільній сукні.

Що ти не знав про Суперблондинку

Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі Джамала "відірвалася" на фестивалі BELIVE (фото)
Теги: допомога, благотворительная акция, Джамала
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся