Джастін Бібер зробив пропозицію Хейлі Болдуін (фото, відео)

Співак зібрався під вінець з племінницею Алека Болдуіна

Популярний співак Джастін Бібер зіграє весілля з Хейлі Болдуін - племінницею відомого американського актора Алека Болдуїна. Про це пишуть американські ЗМІ.

До речі, поки що 24-річний Джастін і його 21-річна коханка не робили офіційних заяв. Але останнім часом їх все частіше почали помічати разом: у церкві, в ресторані, в нічному клубі і на курорті.

Джастін і Хейлі (фото: instagram.com/haileybaldwincr)

Джастін і Хейлі (фото: instagram.com/haileybaldwincr)

Джастін і Хейлі (фото: instagram.com/haileybaldwincr)

За інформацією таблоїду TMZ, Бібер зробив пропозицію Хейлі на вечірці на Багамах.

При цьому охорона канадського співака попросила всіх присутніх прибрати телефони. Звичайно ж, дівчина відповіла згодою на пропозицію зірки.

Джастін зробив пропозицію Хейлі

Відомо, що Джастін і Хейлі зустрічалися ще 2016 році, а близько місяця тому відновили відносини.

Джастін і Хейлі (фото: instagram.com/haileybaldwincr)

Раніше повідомлялося, що Селена Гомес планує вийти заміж за Джастіна Бібера.

Відео: РБК-Україна