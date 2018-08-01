Джастін Бібер таємно одружився – ЗМІ

Фото: Джастін Бібер і Хейлі (instagram.com/justinbieber)

Фанати помітили у Хейлі обручку

Популярний канадський співак Джастін Бібер і модель Хейлі Болдвін одружилися. Про це пишуть західні ЗМІ.

На днях зоряну пару помітили на прогулянці в Нью-Йорку, і фанати відзначили, що на безіменному пальці Хейлі відсутній перстень, який Джастін їй подарував на заручини. Замість нього у відомої моделі на руці красувалася інший, дуже схожий на обручку.

Офіційної інформації про весілля поки немає, але видання LifeAndStyleMagazine з посиланням на джерела в оточенні Джастіна, повідомляє, що весілля було заплановане на 29 липня.

Джастін і Хейлі (фото: instagram.com/haileybaldwincr)

Крім того, журнал Elle повідомив, що зірки вдвох відвідали свого священика як раз в цей день. Це не перша зустріч Джастіна і Хейлі зі своїм духовним наставником Карлом Ленцом.

Для парафіян церкви, до якої належить сім'я Джастіна Бібера, відвідування курсу підготовки до весілля є обов'язковим.

"Шлюбний курс допомагає майбутньому подружжю краще пізнати одне одного і побудувати на шлюб дійсно твердій основі — на вірі", — пояснює пастор.

Зіркова пара відвідує церкву регулярно і не тільки в Нью-Йорку, а також під час своїх поїздок. А співак розповідав раніше, що його пов'язує близька дружба з пастором і духовним наставником Карлом Ленцом, який неодноразово допомагав Джастіну у важкі періоди життя.

Фото: instagram.com/haileybaldwincr

Джастін Бібер і Хейлі Болдуін почали зустрічатися в 2016 році, але в якийсь момент вирішили, що їм краще залишитися просто друзями. Але нещодавно вони відновили відносини.

До речі, ми розповідали про те, як Джастін зробив пропозицію Хейлі Болдуін.

За інформацією таблоїду TMZ, Бібер зробив пропозицію Хейлі на вечірці на Багамах.

При цьому охорона канадського співака попросила всіх присутніх прибрати телефони. Звичайно ж, дівчина відповіла згодою на пропозицію зірки.

А пізніше Джастін Бібер підтвердив, що вони заручені.

"Я хотів трохи почекати, але чутки так швидко поширюються. Послухай, Хейлі, я так тебе люблю! Я хочу провести з тобою все своє життя, дізнаючись кожну частину з усією любов'ю і добротою. Я обіцяю, що наша сім'я буде жити в чесності і буде єдиним цілим, дозволяючи Ісуса і Його Святому Духові керувати нами в усьому, що ми робимо, і кожним рішенням, яке ми будемо приймати», - написав співак.

Відео: РБК-Україна