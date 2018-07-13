Джастін Тімберлейк вперше за довгий час з'явився на публіці зі своєю коханою

Фото: Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк (instagram.com/jessicabiel)

Пару давно не бачили разом

Відомий американський співак Джастін Тімберлейк і його дружина, голівудська акторка Джессіка Біл разом вийшли у світ вперше за тривалий час. Про це стало відомо із запису зірки в Instagram.

Джессіка опублікувала нове фото зі своєю обраницею. Пара прийшла підтримати американську тенісистку Серену Вільямс на грі Вімблдонського турніру 2018.

"Ми тільки що спостерігали великий момент на #Wimbledon, коли Серена Вільямс почала гру", - підписала публікацію дівчина.

Варто відзначити, що Вімблдонський турнір – міжнародний тенісний турнір, на який часто приходять різні знаменитості. Своїх улюбленців тут вже підтримували Ембер Херд зі своїм хлопцем Віто Шнабелем, родичі Кейт Міддлтон, Девід Бекхем з сином і Бредлі Купер.

В результаті гри Серена Вільямс змогла обіграти італійку Камілу Джорджі і увійти в півфінал турніру.

Нагадаємо, відомий американський співак Джастін Бібер підтвердив чутки про заручини з супермоделлю і ведучою Хейлі Болдуін. Це буде перший шлюб для партнерів. З Хейлі Бібер почав зустрічатися в 2015 році. Потім йшло тривале розставання, але в 2017 році пара возз'єдналася.

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