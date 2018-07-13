Джастін Тімберлейк вперше за довгий час з'явився на публіці зі своєю коханою

STYLER Зірки 13.07.2018 - 11:10
Фото: Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк (instagram.com/jessicabiel) Фото: Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк (instagram.com/jessicabiel)

Пару давно не бачили разом

Відомий американський співак Джастін Тімберлейк і його дружина, голівудська акторка Джессіка Біл разом вийшли у світ вперше за тривалий час. Про це стало відомо із запису зірки в Instagram.

Джессіка опублікувала нове фото зі своєю обраницею. Пара прийшла підтримати американську тенісистку Серену Вільямс на грі Вімблдонського турніру 2018.

Джастін Тімберлейк вперше за довгий час з'явився на публіці зі своєю коханою

"Ми тільки що спостерігали великий момент на #Wimbledon, коли Серена Вільямс почала гру", - підписала публікацію дівчина.

Варто відзначити, що Вімблдонський турнір – міжнародний тенісний турнір, на який часто приходять різні знаменитості. Своїх улюбленців тут вже підтримували Ембер Херд зі своїм хлопцем Віто Шнабелем, родичі Кейт Міддлтон, Девід Бекхем з сином і Бредлі Купер.

В результаті гри Серена Вільямс змогла обіграти італійку Камілу Джорджі і увійти в півфінал турніру.

Нагадаємо, відомий американський співак Джастін Бібер підтвердив чутки про заручини з супермоделлю і ведучою Хейлі Болдуін. Це буде перший шлюб для партнерів. З Хейлі Бібер почав зустрічатися в 2015 році. Потім йшло тривале розставання, але в 2017 році пара возз'єдналася.

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