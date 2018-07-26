Дженніфер Лопес похвалилася фігурою в бікіні на своєму дні народженні (фото)

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/arod)

24 липня співачка відсвяткувала свій 49-й день народження

Позавчора, 24 липня, популярна американська співачка, розкішна Джей Ло відзначала свій день народження на пляжній вечірці, де похвалилася своїми чудовими формами. Артистці виповнилося 49 років. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Поточна ситуація на дні народження", - підписала публікацію співачка.

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jlo)

Свято Дженніфер Лопес відзначила на Багамських островах серед друзів і членів сім'ї.

Шанувальники співачки привітали її з днем народження в коментарях і написали, що вона виглядає просто чудово.

Коханий Джей Ло, професійний американський бейсболіст, Алекс Родрігес також виклав знімки з дня народження знаменитості.

Фото: день народження Джей Ло (instagram.com/arod)

"Коли ми були дітьми, дні народження були захоплюючими, тому що там були подарунки, які ми отримували. Нова біта, танцювальне взуття, може бути, новий компакт-диск (так, я старий!). Я сам бачу, як змінилася Дженніфер і як вона знайшла радість у спілкуванні з іншими. Для тих, хто збирався дати все, що в неї є 365 днів в році - нашим дітям, нашим сім'ям, світу – сподіваюся, сьогодні ми зможемо дати вам щастя, якого ви заслуговуєте", - підписав фотографію обранець Дженніфер.

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