Джонні Депп у черговий раз перебив тату на честь екс-дружини, прибравши презирливу образу

Фото: Джонні Депп (Flikr(Dana Olariu)

Актор змінив татуювання

Відомий голлівудський актор Джонні Депп замінив татуювання на костяшках пальців, яку він присвячував колишній дружині, на іншу. Про це повідомляє видання People.

3 лютого 2015 року Депп одружився на американській актрисі і партнерці по фільму "Ромовий щоденник" Ембер Херд, з якою він зустрічався до цього вже три роки. Під час стосунків актор набив тату на костяшках пальців зі словом Slim, що перекладається як "худишка".

Але в 2016 році дівчина подала на розлучення і в січні наступного року пара розлучилася. Тоді Джонні Депп перебив тату, змінивши його на "мерзота" (Scum).

І ось недавно стало відомо про те, що актор знову поміняв напис на пальцях. Зараз там вимальовується слово "scam", що в перекладі означає "обман" або "афера".

Фото: тату Джонні Деппа (instagram.com/disvicious1)

Томмі Хенріксен, учасник таких відомих музичних груп як Alice Cooper, Hollywood Vampires і Чарівник, зробив публікацію на своїй сторінці в Instagram з фото нового татуювання Джонні Деппа. "Ти хотів цього...Ти отримав це", - написав він у пості.

До речі, 55-річний актор "прокручує" такі речі не вперше. На початку 1990-х років, коли він крутив роман з відомою актрисою Вайноною Райдер, Депп набив на правій руці фразу "Вайнона назавжди". Коли роман закінчився, він змінив її на "Алкаш назавжди".

Нагадаємо, відомого американського актора Джонні Деппа звинуватив у побитті член знімальної групи. До суду на актора подав Грегг Брукс, який разом з Джонні Деппом брав участь у зйомках фільму "Місто брехні".

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