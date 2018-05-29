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Джонні Депп розповів, чому російські дівчата популярні

STYLERЗірки        29.05.2018 - 22:52
Фото: скріншот youtube
Фото: скріншот youtube

Актор зніяковіло відповів на питання про дівчат

Актор і музикант Джонні Депп зізнався, що саме приваблює його в російських дівчат. Актор зізнався в цьому під час свого візиту в Москву, де він виступив в складі групи Hollywood Vampires. Про це повідомляє РЕН ТВ.

Один з журналістів поцікавився у Деппа, що йому подобається в російських дівчатах. Артист довго не міг підібрати правильні слова і сором'язливо зазначив, що ці жінки виділяються "красивими слов'янськими формами обличчя" і "тисячами і тисячами років культури в очах".

"Сильне притягання за очима у цих прекрасних і чудових [дівчат]", - додав він. Гітарист Aerosmith Джо Перрі, який також був присутній під час інтерв'ю, пожартував, що у Деппа "явно є можливість тут осісти".

Нагадаємо, що Джонні Деппа закидали інтимними "сюрпризами" в Москві.

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Теги: Джонни Депп, украинки, актор
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