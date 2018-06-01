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Джонні Депп зустрічався з прихильницями в Москві за гроші

STYLERЗірки        01.06.2018 - 17:22
Фото: кадр з фільму "City of Lies"
Фото: кадр з фільму "City of Lies"

Актор продав зустрічі з собою

Актор і музикант Джонні Депп, який нещодавно відвідав Росію для в рамках туру групи Hollywood Vampires, зустрічався з російськими прихильницями за гроші. Одне побачення з артистом коштувало тисячу доларів, і такою можливістю скористалися 40 прихильниць. Загалом таким способом Депп заробив близько 2,5 мільйона рублів. Про це повідомляє "Комсомольская правда".

Бізнесвумен Анастасія Ніязгулова, яка купила побачення з артистом, розповіла про те, як пройшла їхня зустріч. "Я зайшла в кімнату. І тут у мене трапилася невеличка амнезія від дикого хвилювання. Я сказала Деппу по-російськи щось на кшталт: "А ось і ти, мій дорогий! Я тільки заради тебе сюди прийшла!" Ми обнялися, і Джонні Депп легенько поцілував мене в щоку", - згадала вона.

Ніязгулова зазначила, що зустріч з Деппом була дуже короткою. "Пара фото, потім він повернувся до мене і почав уважно розглядати моє обличчя. Мені навіть стало ніяково. Тоді я запитала англійською: "Як ти?" Депп відповів: "О, дякую, все відмінно. Як ти? Ми обмінялися ще кількома фразами, а потім він на російській мові сказав мені: "Спасибі", на що я російською теж відповіла: "Так, будь ласка!""- додала бізнесвумен.

Нагадаємо, що Джонні Депп розповів, чому російські дівчата популярні.

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Теги: Джонни Депп, свидание, актор
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