Джордж Клуні потрапив у ДТП: з'явилася інформація про стан актора

Кадр з трейлера (YouTube/Sony Pictures Entertainment)

Зірка Голлівуду проходить лікування

Знаменитий голлівудський актор Джордж Клуні нещодавно потрапив в ДТП на острові Сардинія. Представники зірки повідомили, що в даний час 57-річний актор лікується в домашніх умовах. Про це повідомляє The New York Times.

Аварія сталася 7 липня. Після ДТП актор був госпіталізований до найближчої лікарні. Медики провели магнітно-резонансну томографію і не виявили ніяких значних проблем. Клуні був виписаний з медустанови і вже йде на поправку.

За словами представника Клуні Стіна Розенфилда, актор проходить лікування в домашніх умовах.

"Він проходить лікування в домашніх умовах, з ним буде все добре", - заявив Розенфілд.

На острові Сардинія Клуні разом з дружиною Амаль Клуні і двома маленькими дітьми перебував через зйомки серіалу "Пастка 22". Актор повернеться на італійський острів і продовжить працювати одразу після одужання.

Раніше у мережі з'явилося відео аварії з актором.

ДТП зафіксувала камера зовнішнього спостереження. На кадрах видно, як актор їхав на своєму мотоциклі і врізався в авто на зустрічній смузі. Клуні вилетів з байка і впав недалеко від місця події.

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