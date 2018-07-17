"Єдиний місток": Андрій Данилко зробив гучну заяву про зв'язок Вєрки Сердючки з Росією

Фото: facebook.com/v.serduchka

Артист розповів про виступи в РФ

Популярний український музикант і шоумен Андрій Данилко, який в 2007 році зайняв для України друге місце на Євробаченні у місті Гельсінкі, назвав свій сценічний образ - Вєрку Сердючку - "єдиним містком" між Україною і РФ. Про це він заявив в інтерв'ю "Російській службі BBC".

За словами Данилка, війна ніяк не вплинула на образ Вєрки Сердючки в Росії.

"Навпаки - тільки зближення. Мені здається, Сердючка - такий єдиний місток. Ми ж виступаємо все одно, приїжджаємо на якісь закриті заходи", - зізнався 44-річний артист.

"Після 2014 року ми повністю пішли з екранів. Мені було некомфортно і здавалося в цій ситуації не дуже доречним виступати з таким персонажем..." – згадав він.

Однак в підсумку співак дійшов висновку, що виступи українського артиста в Росії прийнятні.

"Моя місія - розважати. Під час війни - візьмемо, наприклад, 1941-1945 роки - були ж концертні бригади, які виїжджали на фронт, і театри працювали навіть на окупованих територіях. Тому ситуація спірна", - зазначив Данилко.

На його думку, незважаючи на війну, люди продовжують жити, - одружуватися, святкувати дні народження і так далі.

"Зрозуміло, що це жахливий конфлікт, це політика. Але є ще люди, і люди все одно відзначають ювілеї, одружуються, виходять заміж, у когось дружина українка, чоловік росіянин, або навпаки. Тому, незважаючи ні на які думки, правильно це, чи неправильно, ми завжди виступаємо у людей, які звуть нас", - підкреслив виконавець.

Він додав, що РФ його з колегами завжди дуже тепло зустрічають.

"Там настільки добре ставлення - нам радіють швейцари, дівчатка, які привозять їжу, коли ми пізно повертаємося до кімнати, і вони всі цікавляться, всі переживають. У тому, що стосується людей, нічого не змінилося. Навпаки, з'явилося якесь занепокоєння, інтерес - що у нас, що у вас", - розповів артист.

Він також повідомив, що Сердючка як персонаж йде з великого гастрольного життя.

"Звичайно, буде участь у будь-яких замовних заходах, як це і відбувається зараз", - зазначив Данилко.

Варто відзначити, що образ Вєрки Сердючки Данилко вперше представив в рідному місті - Полтаві 1 квітня 1993 року. Уже через рік персонаж з'явився на телебаченні. А в 1997-му Сердючка була ведучою програми "СВ-шоу" на телеканалі 1 + 1. Артист в образі свого персонажа розвивався в різних напрямках, зокрема зіграв ролі в декількох мюзиклах.

Раніше Вєрка Сердючка прокоментувала чутки про відхід зі сцени. Данилко повідомив, що чутки сильно перебільшені.

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