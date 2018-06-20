Ледь не зірвався концерт відомого російського репера в Одесі

Музикант міг не виступити зі своїм концертом в українському місті

У відомого російського реп-виконавця Джигана ледь не зірвався концерт в Одесі, рідному для нього місті.

З подібною заявою виступив сам музикант, виклавши пост на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Джиган (instagram.com/iamgeegun)

"Чесно сказати, цей концерт мало не зірвався з вини організаторів! Але я забив на все і вийшов на сцену тільки заради вас!" – повідомив репер.

Також він подякував шанувальникам за те, що прийшли на концерт та подарували круті емоції.

Скріншот публікації (instagram.com/iamgeegun)

До речі, в 2004 році Джиган отримав звання майстра спорту України і став чемпіоном України з рукопашного бою.

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