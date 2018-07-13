"Його колишня теж так думала": Регіна Тодоренко показала друга на все життя (фото)

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

У мережі прокоментували стосунки ведучої з її "другом"

Українська ведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно представила своє нове шоу на російському телебаченні, зізналася, що знайшла друга на все життя. Про це екс-ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Мій друг Влад Топалов зараз на сцені, а я за ним сумую! А ви вже знайшли собі друга на все життя?" – написала Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Варто відзначити, що зовсім нещодавно стало відомо, що Тодоренко зустрічається з російським співаком Владом Топаловим, який раніше був учасником дуету Smash разом з Сергієм Лазарєвим. Однак офіційно інформацію про свої стосунки пара не підтверджувала.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Фото: Тодоренко і Топалов в Лондоні (instagram.com/linguamarina)

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Спільне фото Регіни зі співаком прокоментували в мережі:

"Дуже закоханий погляд у Влада. Так добре виглядаєте".

"Красива пара".

"Я думаю, відмінна пара".

"Сумніваюся, що ви просто друзі".

"А у вас з Владом кохання?".

"Його колишня дружина теж думала, що він її "друг" на все життя, але у неї було більше підстав".

"Тільки друг? Точно?".

"Ось прямо на все...не рано про це говорити?".

"Він дивиться ніжно, закохався!".

"Ви прекрасна пара! Чекаємо продовження сім'ї!".

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

До речі, Регіна Тодоренко відверто розповіла, як і де хоче зустріти старість.

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