"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи

Танцівниця розповіла про присутність чоловіка на пологах

Український хореограф і фіналістка проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко розповіла подробиці про народження свого сина. Про це повідомляє ТСН.

Знаменитий український хореограф Олена Шоптенко, яка 9 червня стала мамою, повідомила, що напередодні народження сина прихворіла і в пологовий будинок їхала з температурою.

За словами Шоптенко, вона відчуває себе щасливою у новому статусі, але ще не до кінця розібралася в своїх почуттях.

"Відчуваю себе щасливою. Цей статус зовсім новий для мене і у мене поки ще було не багато часу розібратися у своїх почуттях, але, щоб я почала посміхатися йому досить просто сопіти", - розповіла Олена Шоптенко.

Крім того, український хореограф повідомила, що за два дні до пологів вона захворіла і в пологовий будинок вже їхала з температурою. На даний момент Шоптенко ще бореться з наслідками хвороби.

"Мені здавалося, що я до всього готова і з усім впораюся, але вже в процесі виявилося, що я ні до чого не готова, але доведеться справлятися. Дуже ускладнює ситуацію, що за два дні до пологів я захворіла і тому в пологовий будинок їхала з температурою, з якою ми боремося досі. Так що ночами я не сплю не через дитину, а через себе. На щастя, син мені допомагає тим, що поки просто спить", - поділилася Шоптенко.

Чоловік Олени, Олексій Іванов, на пологах не був присутній, пославшись на надмірну вразливість і на те, що хоче, щоб вся увагу лікарів дісталося Олені з новонародженим. Але він знаходився біля пологового залу і контролював весь процес.

"Мій чоловік відразу навідріз відмовився бути присутнім на пологах, пославшись на вразливість і сказавши, що не хоче, щоб лікарі займалися ним, а не мною. А в результаті не відходив ні на хвилину, контролюючи все і всіх і в процесі пологів знаходився в трьох метрах. Але за стіною пологового залу", - розповіла Олена.

Сина назвали Олексієм, і як стверджує Шоптенко, чоловік запропонував їй на вибір всього два імені.

"Рішення було дуже швидким. Коли ми дізналися, що буде хлопчик, чоловік сказав, що є лише 2 варіанти імені, які йому подобаються. З двох я вибрала це. Але мені дуже подобається, що у мене тепер постійно буде Олексій Іванов, поки його велика копія зайнята на своїх проектах", - розповіла хореограф.

До речі, відома українська танцюристка вперше стала мамою.

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