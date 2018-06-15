Екс-гравець збірної України поїхав до Росії на ЧС-2018

Українець зізнався, що на ЧС-2018 його запросив гравець російської збірної Олександр Самедов

Колишній гравець збірної України і селекціонер у тренерському штабі Андрія Шевченко, Андрій Воронін поїхав в Росію відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Про це повідомляє sport.ua. Також Андрій Воронін виклав у свої Instagram Stories відео з чемпіонату, додавши підпис "Ми чекали цього року", але незабаром видалив його.

"Настрій дуже гарний. Атмосфера краще, ніж раніше. Зараз видно, що всі чотири роки чекали цієї події, і через пару годин нарешті почнеться футбольне свято. У 2006 році не вдалося так само відчути атмосферу – ми тоді постійно перебували в автобусі, то в роздягальні. А зараз розумієш, що це таке. Я зараз був на фіналі Ліги чемпіонів у Києві, отримав масу задоволення – просто море. Сподіваюся, що сьогодні буде те ж саме", - сказав Воронін.

Фото: Андрій Воронін (УНІАН)

Українець зізнався, що на ЧС-2018 його запросив гравець російської збірної Олександр Самедов.

"Самедов – моя рідна, близька людина. Він мене запросив на чемпіонат світу. Хотілося б, щоб у нього все вийшло, адже це його другий і останній чемпіонат світу. Я йому сказав, що є передчуття, що він сьогодні заб'є гол", - сказав екс-гравець української збірної.

Раніше повідомлялося, що відомий бразильський футболіст, легендарний нападник Дієго Марадона приїхав в РФ на Чемпіонат світу з футболу 2018. Московський спецназ не дізнався легенду футболу і не пускав його на паркування стадіону "Лужники".

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