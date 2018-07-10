"Ексклюзив!" Легендарний рокер переспівав "весняний" хіт ВВ і вразив мережу (відео)

Кадр з відео

Сергій Міхалок заспівав українською мовою пісню "Весна"

Білоруський музикант, соліст груп Brutto і "Ляпіс-98" Сергій Міхалок, в якого є посвідка на проживання в Україні, зробив кавер на хіт "Воплі Відоплясова" Весна". При чому заспівав Міхалок цю пісню українською мовою.

"Ексклюзив! Сергій виконує a cappella пісню "Весна" гурту "Воплі Відоплясова" з альбому "Музіка", - йдеться у підписі до відео.

Сергій Міхалок співає пісню ВВ "Весна"

Відзначимо, що така версія пісні Олега Скрипки і Ко сподобалася користувачам соціальних мереж.

"І це співає людина, яка живе в Україні два роки, а наші політики-"патріоти" досі на рідній мові слова сказати не можуть! А Міхалок - супер!" - написала Людмила Дяченко.



Скріншот коментарів (facebook.com/brutto.official)

До речі, кавер-версія пісні "Весна" була зроблена в рамках промо до концерту Brutto в Одесі 17 серпня, де буде представлена унікальна акустична програма "Вечірнє Сонце".

Раніше Сергій Міхалок заявив про свою симпатію і любов до Києва.

"Київ прекрасний, дуже радісний і вільний. Він дуже атмосферний! У Києва є особливий біоритм, який підходить для повного, насиченого життя та плідної роботи! У мене тут завжди є натхнення - недарма тут я записав сім або вісім своїх альбомів. А ще Дніпро! Коли я біжу крос по мосту на Труханів острів, то реально чую якісь обривки фраз, слів - навіть оглядаюся. Але розумію, що це річка так щось віщає...Містика", - зізнався легендарний рокер.

Відео: РБК-Україна