"Експансія на світову революцію": російський актор обрушився з критикою на СРСР

Артист підтримав колегу, Вахтанга Кікабідзе

Російський актор Олег Басилашвілі різко висловився про герб СРСР, тим самим підтримавши свого колегу, Вахтанга Кікабідзе, який сказав, що ненавидить цей герб. Свою думку Басилашвілі висловив в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва".

"Якщо уважно подивитися на герб Радянського Союзу, то ми побачимо, що на ньому зображено земну кулю в оточенні золотистих колосків, а земну кулю весь покритий емблемою серп і молот. Тобто, всі країни, які, припустимо, не хотіли йти соціалістичним, комуністичним шляхом, вони теж, так сказати, засуджувалися цим гербом до того, щоб стати в результаті комуністичними країнами. Тобто, на цьому гербі була зафіксована експансія Радянського Союзу на світову революцію", - розповів артист.

Фото: Олег Басілашвілі (bdt.spb.ru)

Басилашвілі додав, що підтримує Кікабідзе.

"Кікабідзе – талановитий артист. І в яких би умовах він не працював, не творив, він завжди був Кікабідзе. Завжди був би затребуваний, його б любила публіка, і він був би таким же знаменитим артистом, як і зараз. Кікабідзе був би завжди Кікабідзе. Він настільки талановита людина, що його, звичайно, знали б і за іншої політичної системи, якщо б вона була в нашій країні, і за цієї", - додав актор.

Раніше Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії.

Кікабідзе також зазначив, що ненавидить герб СРСР – заборонені в Україні серп і молот.

"Які мізки повинні були бути у нас, щоб такий герб дивний придумати? Це все було пов'язано з хріновою життям цієї величезної країни", - зазначив актор.

79-річний артист розповів, що в 1991 році, коли розпався Радянський Союз, він відчув шок, проте дуже зрадів і накрив з цього приводу стіл.

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