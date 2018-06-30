"Ледве тримається на ногах": у мережі з'явилися знімки хворого Йосипа Кобзона (фото)

Естрадний співак сильно схуднув і виглядав дуже хвоим на похоронах друга

Йосип Давидович Кобзон, герой "так званої "Донецької народної республіки", був присутній на похороні російського поета Андрія Дементьєва, який став автором кількох його пісень. На прощанні з поетом, з яким він перебував у близьких дружніх стосунках, Кобзон шокував присутніх хворобливим зовнішнім виглядом. Про це пишуть "Дні.ру".

На похоронах артист сидів поруч з вдовою покійного Аллою Пугач. Він говорив їй слова підтримки, після чого вирішив сказати другові останні слова. Охоронець допоміг співакові дійти до гробу, так як Йосип Давидович вже насилу пересувається самостійно.

"Як ми чекали 16 липня, щоб поклонитися тобі в твій ювілей, – почав Кобзон. – Хтось скаже, що 90 років – солідний вік. Але у справжнього поета немає віку. Немає віку у Єсеніна, у Некрасова. Є тільки їхні вірші. Як гірко, що ми не зустрінемося більше вдома у нас, у Коганів, у Церетелі. І як радісно, що ти залишив після себе таку спадщину, таке багатство. Ти залишив після себе пам'ятник за життя – Дім поезії в Твері", — сказав на похороні Кобзон.

Фото: Йосип Кобзон (В'ячеслав Прокоф'єв/ТАСС)

Важливо відзначити, що Йосип Давидович молодше Андрія Дементьєва на 10 років. Вже багато років Кобзон бореться з онкологічним захворюванням. Він переніс кілька складних хірургічних втручань, серед яких видалення сечового міхура.

Нагадаємо, що одіозний російський співак, народний артист СРСР, Йосип Кобзон 18 червня був госпіталізований в одну з лікарень столиці Росії. Стало відомо, що 80-річний артист самостійно звернувся в московський онкоцентр. Він поскаржився на погіршення самопочуття.

Відео: (video.rbc.ua)