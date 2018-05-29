Емілія Кларк проговорилася про деталі фінального сезон "Гри престолів"

Актриса зізналася, що глядачі дізнаються шокуючу правду про Дейенеріс

Актриса Емілія Кларк, відома роллю Дейенеріс Таргаріен в серіалі "Гра престолів", розповіла про зйомки майбутнього фіналу телешоу і зізналася, що фанати будуть здивовані новою інформацією про життя її персонажа. Про це вона повідомила в ефірі програми "Доброго ранку, Америка".

Артистка зізналася, що зйомки фінальних епізодів серіалу змусили її сумувати. "Це дійсно розбиває серце, коли ти закінчуєш зйомки в чому завгодно ... І я була емоційно розчавлена ​​на майданчику. Мені говорили: "Емілія, все добре", а я відповідала: "Але це ж в останній раз!", - сказала вона.

Кларк також проговорилася, що на фанатів серіалу чекає сюрприз. "Я була просто шокована тим, який післясмак залишиться у багатьох, коли вони дізнаються, ким насправді є Дейенеріс", - зазначила актриса.

Прем'єра восьмого сезону "Гри престолів" запланована на 2019 рік.

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