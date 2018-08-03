"Є в ній щось особливе": Каменських зізналася, де б хотіла жити, крім України

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських навіть взялася за вивчення нової мови, щоб було легше перейнятися новою культурою

Настя Каменських ще в дитинстві протягом семи років жила і навчалася в Італії, де досконало вивчила італійську мову. За словами співачки, саме за той період вона увібрала в себе місцеву культуру і темперамент. При цьому сьогодні Каменських не виключає можливість ще раз тривалий час пожити в якій-небудь іншій країні. Поки що співачка узагальнено вибрала для себе цілий регіон, а саме — Латинську Америку. Про це співачка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю STYLER.

На даний момент у співачки немає конкретних планів переїхати жити в іншу країну. Тим не менш, вона вчить іспанську мову на майбутнє.

"Мені цікаво відкрити для себе Латинську Америку. Причому не як класичний турист, а зануритися у місцеву культуру, перейнятися місцевим поглядом на життя. Є в ній щось особливе. Щоб легше було це робити, зараз вчу іспанську" — розповіла Каменських.

"Мені близька італійська атмосфера і менталітет, з усією її емоційністю і життєлюбством", — Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

При цьому багато шанувальників співачки зазначили, що її образ сьогодні дуже по духу нагадує образ "іспанської сеньйорити" — пристрасної, темпераментної, дуже яскравоїю. Настя цього не заперечує.

"Я багато років провела в Італії, практично там виросла і, можна сказати, ввібрала ту атмосферу. Мені близька ця імпульсивність, яскравість, пристрасність — вона і в характері виявляється, і в образ я теж це перенесла. Тому так, я схожа на іспано-італійської жінку-сеньйориту", — з посмішкою погоджується Настя.

Екзотичний образ Насті Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Також співачка порівняла життя в Італії та рідній Україні.

"Як я говорила, мені близька італійська атмосфера і менталітет, з усією її емоційністю і життєлюбством. До речі, люблять же порівняти український з італійським по милозвучності. Я навіть написала авторський переклад на італійську мову пісні "Тиха ніч" для мого Різдвяного альбому. Україну я люблю, адже я народилася в Києві, я відчуваю особливий зв'язок тут. Вважаю, що сучасна людина відкрито цілому світові, знаходить у кожній ментальності щось близьке, надихаюче. Принаймні мені подобається знаходити в національній ідентичністі різних країн щось своє, адже я людина космополіт", — каже Настя.

Відзначимо, що раніше Каменських розповіла, що для неї означає патріотизм. Крім того, співачка закликала кожного займатися своєю справою і прагнути підтримати економіку країни.

Також в інтерв'ю STYLER Настя Каменських поділилася секретами своєї стрункої фігури. Співачка навіть розповіла, як приготувати її улюблений літній салат без зайвих калорій.

Настя Каменських: біографія та цікаві факти