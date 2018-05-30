"Це божевілля": Емілія Кларк розповіла про поведінку фанатів "Гри престолів"

Актриса не розуміє, як можна називати дітей на честь її персонажа

Актриса Емілія Кларк, відома роллю Дейенеріс Таргаріен в телешоу "Гра престолів", прокоментувала статистику Національної статистичної служби Великобританії, згідно з якою в 2017 році 69 дітей в Англії і Уельсі були названі ім'ям Кхалісі. Про це повідомляє BBC.

"Це божевілля. Я маю на увазі, а як же вони будуть називати дитину в зменшувально-пестливій формі? У мене б язик не повернувся вимовити це ім'я!" - здивувалася Кларк.

Актриса поділилася, що її радує увага з боку фанатів. "Я часто чую окрики і навіть наспіви "Кхалісі" на свою адресу. Мене це зовсім не турбує і часом навіть забавляє. Нагадує випадки з дитинства, коли ви знаходитесь на дитячому майданчику, і ти раптово обертаєшся і кажеш "Ну, привіт, хлопці!", а всі навколо роблять вигляд, ніби зовсім і не вони тебе покликали. Це мене радує", - сказала вона.

Для ролі в новому блокбастері "Хан Соло: Зоряні війни" актриса перефарбувалася в брюнетку, і шанувальники почали набагато рідше впізнавати її на вулиці. "Мене рідко помічають, коли я з темним волоссям. Люди не звикли бачити мене в іншому, не "престольном" образі, тому часто просто не впізнають мене", - зізналася Кларк в ранковому шоу "Доброго ранку, Америка".

Вона зазначила, що в образі Кхалісі завжди досить серйозна, а в звичайному житті зовсім інша. "Тому, якщо у мене поганий настрій, то найімовірніше у вас є шанс впізнати мене!", - додала актриса.

Нагадаємо, що Емілія Кларк проговорилася про деталі фінального сезону "Гри престолів".