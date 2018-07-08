"Це круто і радісно" травесті-діва Монро відвідала гей-прайд у Лондоні

Зірка опублікувала яскраве відео з місця події

Українська травесті-діва Монро поїхала в Лондон, щоб відвідати щорічний гей-прайд. Про подію вона відзвітувала і поділилася емоціями на своїй сторінці в Instagram. Також зірка опублікувала відео з події.

"Друзі мої, це п****ц, як круто, масштабно і радісно! Всі подробиці трохи пізніше, я ледве жива, але задоволена, як стадо слонів після купання", - написала Монро під відео.

Допис, поширений Невгамовна Монро (@monritta) 7 Лип 2018 р. о 12:04 PDT

Користувачі соцмережі і шанувальники Монро відреагували на відео в коментарях.

"Монріточка, рада за вас, і ви просто ухх! І пісня, пісня!! Моя кохана , велика Уїтні і ви!", - написала tanya_from_dobroe.

"Саме Pride і потрібно було відвідати в Лондоні", - відреагувала oksanadlg.

"Монро, як вам Лондон?! В цьому році пощастило з погодою, з футболом. Ви приїхали на свято", - запитала irinaperry.

"Монро - це чарівна людина! Природа Монро дала самий гострий чоловічий розум і найдосконалішу жіночу красу!Я тобою милуюся, Монро! Слухати твої промови -це свято завжди для мене!" - відреагувала belka223.

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, що в Лондоні відбувся щорічний парад представників ЛГБТ-спільноти. Його вважають найбільшим в Європі і одним з найбільших у світі.

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