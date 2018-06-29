"Це легендарне відео": з'явився посмертний кліп вбитого репера

Опубліковано кліп відомого репера, який був убитий 18 червня

У мережі вийшов посмертний кліп відомого репера Джасея Дуейна Онфроя, більш відомого як XXXTentacion, який нещодавно був убитий, на пісню "Sad".

Кліп вийшов 28 червня на офіційному YouTube-каналі музиканта. За день відео набрало більше 2 млн переглядів.

У кліпі показано, як репер встає з труни і бореться з самим собою.

Відео: кліп на пісню "Sad" (youtube.com/xxxtentacion)

Шанувальники залишають коментарі, в яких повідомляють, що тужать по реперу.

"Це легендарне відео", - написав користувач @Willow Rodgers.

"Хто сприйняв це близько до серця", - коментує @Mya Anderson.

Скріншоти коментарів (youtube.com/xxxtentacion)

Нагадаємо, що 18 червня 20-річний репер отримав кульове поранення, коли той виходив зі свого мотосалону. Його госпіталізували у важкому стані, де музикант незабаром і помер.

Раніше Styler повідомляв про те, що популярний бельгійський репер Damso зняв кліп біля Батьківщини-мати.

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