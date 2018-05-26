"Це маленька смерть": в мережі відреагували на заяву Матильди Шнурової про розлучення

Дружина епатажного виконавця Сергія Шнурова прокоментувала новину про розлучення

25 травня у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Сергій Шнуров розлучається зі своєю дружиною Матільдою. Інформація підтвердилася зі сторони як учасника групи "Ленінград", так і з боку його дружини. Жінка прокоментувала розлучення на своїй сторінці в Instagram.

"Мені нелегко коментувати ту сумну новину, про яку багато хто з вас сьогодні дізнався. Я втримаюся і дозволю собі особисте залишити особистим. Велике спасибі за слова підтримки тим, хто мені їх відправив", — написала вона в кінці запису про перегляді фільму "Справа Собчака".

Скриншот поста облікового запису instagram.com/mshnurova

Фото: (instagram.com/mshnurova)

В коментарях більшість шанувальників пари не могли повірити в те, що міцний 8-річний союз міг розпастися. Багато з них побажали сил Матильди, а деякі припустили, що поведінка Сергія стала причиною сімейних проблем.

"Бажаю найменш болісного процесу обом...", "Ви були втіленням нестримної любові для багатьох", "Дуже шкода що все так склалося, ви були прекрасною парою!", "Та слава богу, що розлучаються. Їй потрібен нормальний чоловік і пара діточок", "Блін, ну чому?", "Навіщо вам цей шнурів ? Ви набагато краще...", "Матильда, скільки болю в ваших очах, щиро бажаю вам щастя!", "Ви нереальна!!! Від таких жінок не йдуть!! Тому вірю - попереду тільки найкраще і кращий!", "Будь-яке розставання - це маленька смерть. Потрібно це пережити і йти далі! Все у Вас буде добре", "З болем засинати і прокидатися. Тримайтеся. Якщо є можливість – прощавайте", — висловили свою думку шанувальники.

Скріншоти поста облікового запису instagram.com/mshnurova

Нагадаємо, що друг музиканта Стас Барецький розповів, чому пара прийняла таке рішення.

"Вони обидва - складні люди. Два складних характери. Два ведмеді в одному барлозі погано уживаються. Зрада? Я сумніваюся в цьому. Може, це допускається. Але так, щоб за руку ловила, це навряд чи. Вони дорослі розумні люди. А розумні люди до цього ставляться по-філософськи. Дві людини з сильним характером - це завжди важко. Кожен тягне ковдру на себе. У кожного принципи. Я знаю їх", - повідав Барецький.

Відео: video.rbc.ua