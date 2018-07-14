"Це не мода — це щось": фанати жорстко розкритикували "піжаму" Регіни Тодоренко (фото)

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Новий знімок Регіни Тодоренко знову потрапив під приціл обурених фанатів

Екс-ведуча українського тревел-шоу Регіна Тодоренко працює на російському каналі "П'ятниця". Останній випуск вона вела в модному костюмі в білизняному стилі, після чого опублікувала фотографію з гостями програми в Instagram. Фанати були засмучені від побаченого, так як костюм сильно повнить ведучу.

"Ну, нарешті я познайомилася з найкрутішою групою, яка виступала на весіллі у Іди Галич, яка дає концерти навіть чотирьом глядачам 12 років, яка не боїться співати "найкращий туалет у мене вдома, бэйбэ".... ААААААА! ПУШКА", — підписала свою публікацію Тодоренко.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники телеведучої болісно реагують на експерименти зірки з нарядами. Багатьом здався костюм Регіни не тільки величезним, але і підозрілим, ніби артистка навмисно намагається приховати "цікаве положення".

"Регіна у піжамі", "Регіна, ну навіщо ж Вас так одягають? Щось зовсім не хочуть, щоб Ви добре виглядали", "Регіна вибач, але хто ці люди і чому у тебе на цьому фото такмй широкмй тулуб?", "Пузожитель там напевно", "Я розумію, що зараз мода на вільні речі, але в "Орел і Решка" у Регіни були вільні костюми і вона в них не виглядала товстою. Мені здається чи вона видужала або це реально такий поганий костюм", "Якщо ти вагітна, ну чого ж тут приховувати, подивися на Хількевич, ми тільки порадіємо разом з тобою. Це ж +100000 до жіночності, бл* ну ці вбрання, це пісос звичайно, це не мода — це щось", "Прикид гівно", — написали хейтери і обурені прихильники під фотографією.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко, яка нещодавно представила своє нове шоу на російському телебаченні, зізналася, що знайшла друга на все життя.

Відео: (video.rbc.ua)