"Це не Настя": Каменських здивувала шанувальників незвичайним вбранням (фото)

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка приїхала на відкриття популярного фестивалю

Відома українська співачка Настя Каменських здивувала своїх шанувальників чином, в якому вона з'явилася на відкритті міжнародного музичного фестивалю "Жара", який проходить в столиці Азербайджану Баку. Відповідне фото було опубліковано на сторінці видання PeopleTalk Instagram.

"Настя Каменських на відкритті фестивалю "Жара" в Баку", - підписана публікація.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/peopletalkru)

Відзначимо, що багато знаменитостей, у тому числі Ані Лорак, Анна Сєдокова, Потап і Надя Дорофєєва, також приїхали на цей захід та вже встигли похвалитися новими знімками.

Тим не менш багатьом фанатам співачки не дуже прийшов до душі обране нею вбрання.

"Одягалася в темряві?", "Її не впізнати", "Дивний наряд", "Для мене це не Настя. Настя - це апетитні сексуальні форми і мега круті кучеряшки і харизма. А це не Настя. Вибач", "Щочь все не те: і вбрання, і зачіска", - написали вони в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/peopletalkru)

Хоча знайшлися і ті, хто оцінив образ Насті: "Перетворилася круто", "Класний образ", "Цей наряд її повнить, а так красуня".

Нагадаємо, відома українська співачка, дружина композитора Костянтина Меладзе і екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва знялася топлес для реклами.

Також ми писали про те, що Каменських вразила словами про Україну на Юрмалі. Вона зізналася, що Україна є "шалено талановитою" країною.

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