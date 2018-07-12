"Це небезпечно": епатажні учасники групи "Агонь" висловилися про "музику поза політикою"

"Агонь" (фото: прес-служба групи)

Антон Савлєпов і Костянтин Боровський відповіли на актуальне питання

Сучасна культура та музика зокрема повинні відображати соціальну картину цілого суспільства. Тому "музика поза політикою" - це лише слова, якими зручно прикриватися деяким артистам. Про це розповіли учасники популярної української групи "Агонь" Антон Савлєпов і Костянтин Боровський в інтерв'ю виданню LiRoom.

"Сучасна популярна музика повинна відображати соціальну картину суспільства. Часом навіть соціально-політичну. Від цього зараз нікуди не дітися. Ми живемо в дуже специфічний час. Ти просто не можеш залишатися поза політикою або поза якихось соціальних проблем. Артист в даному ключі повинен відображати картину світу", - зазначили музиканти.

Вони визнають, що "це небезпечно, тому що ти можеш нарватися на хвилю хейта".

"Але хейт - це побічний продукт будь-якої провокації", - додали вони.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Відео: YouTube/АГОНЬ

Нагадаємо, що днями фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк отримав лист від режисера Олега Сенцова, якого незаконно досі утримують у російській колонії.

У листі режисер дякує українському музиканту за його музику. Сенцов вважає, що Хливнюк створив шедевр і попросив його створювати їх і далі.

Відео: РБК-Україна