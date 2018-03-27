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"Це мій перший досвід": Олег Винник став "принцом"

STYLERЗірки        27.03.2018 - 22:55
Фото: Олег Винник (РБК-Україна)
Фото: Олег Винник (РБК-Україна)

Артист озвучив героя мультфільму

Відомий український співак Олег Винник приміряв нову роль - його голосом заговорив головний герой анімації "Зачарований Принц".

"Це мій перший досвід дубляжу мультфільмів, і я дуже хвилювався перед початком. Але робота настільки захопила мене, що працював я з величезним задоволенням. Це прекрасно - відчувати себе в ролі Принца", - прокоментував співак.

Фото: Олег Винник (прес-служба)

За сюжетом Принц-красавчик, від якого в захваті вся жіноча половина королівства, зачарований. Він повинен знайти свою справжню любов, поки йому не виповнилося 21 року. Лише тоді чари будуть зняті. На цьому непростому шляху йому доведеться подолати безліч випробувань і перешкод. Але у Принца всього три дні для того, щоб врятувати Королівство від самого себе, знайшовши свою любов.

Картина вийде в прокат 24 травня.

Відео: Трейлер мультфільму (youtube.com/Вольга Україна)

До речі, Олег Винник розповів, як доглядає за собою.

Артист зізнався, що це не його натуральний колір волосся, тому йому часто доводиться фарбуватися.

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Теги: мультфільм, Олег Винник
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