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"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)

STYLERЗірки        08.07.2018 - 13:19
Фото: Сніжана Єгорова (facebook.com/clubgorodS)
Фото: Сніжана Єгорова (facebook.com/clubgorodS)

Для цього був приготований спеціальний тортик

Відома українська телеведуча Сніжана Єгорова відсвяткувала прийняття парламентом закону про посилення відповідальності недобросовісних батьків. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.

"Бувають такі зустрічі, коли відчуваєш, що ангели аплодують тобі в долоні, тому що перемога дісталася в нелегкій боротьбі, але команда була настільки сильною та монолітною, що кожен знав, потрібно рухатися тільки вперед, з вірою в силу правди і заради наших дітей! Хто не ризикує, той п'є шампанське. І не їсть святковий тортик. Ми всі разом ризикували, йшли вперед і зробили це", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/snezhana.egorova)

На опублікованих фото можна помітити дружину генерального прокурора України Юрія Луценка Ірину, а також міністра юстиції Павла Петренка.

 

Фото: Сніжана Єгорова зазначає прийняття закону про аліменти (facebook.com/snezhana.egorova)

У той же час користувачі мережі вважають, що Єгорова таким чином відмічає "перемогу" над колишнім чоловіком Антіном Мухарським.

"Вітаю, це справжня перемога", - сказала користувач Юлія Сухорукова.

"Дай бог, щоб ваші сини в майбутньому не відчули на собі цю перемогу", - сказав юзер Іон Думитрович.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/snezhana.egorova)

До речі, відома українська актриса і телеведуча, автор соціального проекту "Територія позитиву" звернулася до президента України за захистом і проханням звернути увагу на те, що відбувається на українському телебаченні. Зокрема, актриса зазначила інцидент зі скандальним опитуванням на телеканалі "Прямий" в ефірі програми "Поярковnews", де глядачів попросили вибрати, кого врятувати і не дати вбити ворогу: Сніжану Єгорову або її колишнього чоловіка Антіна Мухарського.

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Теги: Антон Мухарский, Снежана Егорова, алименты
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