"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)

Для цього був приготований спеціальний тортик

Відома українська телеведуча Сніжана Єгорова відсвяткувала прийняття парламентом закону про посилення відповідальності недобросовісних батьків. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.

"Бувають такі зустрічі, коли відчуваєш, що ангели аплодують тобі в долоні, тому що перемога дісталася в нелегкій боротьбі, але команда була настільки сильною та монолітною, що кожен знав, потрібно рухатися тільки вперед, з вірою в силу правди і заради наших дітей! Хто не ризикує, той п'є шампанське. І не їсть святковий тортик. Ми всі разом ризикували, йшли вперед і зробили це", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/snezhana.egorova)

На опублікованих фото можна помітити дружину генерального прокурора України Юрія Луценка Ірину, а також міністра юстиції Павла Петренка.

Фото: Сніжана Єгорова зазначає прийняття закону про аліменти (facebook.com/snezhana.egorova)

У той же час користувачі мережі вважають, що Єгорова таким чином відмічає "перемогу" над колишнім чоловіком Антіном Мухарським.

"Вітаю, це справжня перемога", - сказала користувач Юлія Сухорукова.

"Дай бог, щоб ваші сини в майбутньому не відчули на собі цю перемогу", - сказав юзер Іон Думитрович.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/snezhana.egorova)

До речі, відома українська актриса і телеведуча, автор соціального проекту "Територія позитиву" звернулася до президента України за захистом і проханням звернути увагу на те, що відбувається на українському телебаченні. Зокрема, актриса зазначила інцидент зі скандальним опитуванням на телеканалі "Прямий" в ефірі програми "Поярковnews", де глядачів попросили вибрати, кого врятувати і не дати вбити ворогу: Сніжану Єгорову або її колишнього чоловіка Антіна Мухарського.

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