"Це було просто неймовірно": Сергій Бабкін розповів про свій відпочинок в Туреччині

Фото: Сергій Бабкін (РБК-Україна)

Артист зізнався, що навіть на відпочинку думав про роботу

Актор, артист і тренер-переможець "Голосу Країни-8" Сергій Бабкін розповів, як провів свою відпустку. Про це передає "Сегодня".

Співак каже, що все ж зміг знайти час, щоб відпочити. У цьому році він разом з родиною відправився у відпустку в Туреччину. Бабкін в захваті від проведеного часу в цій країні.

"Це було просто неймовірно! Ми багато купалися, їли, спали. Особливо останнє – організм був виснажений, тому що рік видався дуже насиченим. Нам була потрібна підзарядка і енергія. Після цього відпочинку я буквально переродився", - каже Сергій.

Фото: Сергій Бабкін (facebook.com babkin.official)

Артист зізнався журналістам, що навіть на відпочинку думав про роботу, адже традиційно восени музиканти традиційно готують нові прем'єри і презентують шоу.

Зараз співак працює над новим україномовним альбомом. Крім того, саме під час відпочинку Сергій і його дружина Сніжана зняла кліп на спільну пісню.

"Мене часто запитують, чому у мене немає спільних пісень з моєю дружиною Сніжаною. Але ж, насправді, ми записали дует. Правда, ця пісня пройшла якось непоміченою... І, до речі, коли ми були на відпочинку, вирішили записати на неї кліп: гарно зняли нас і мальовничі пейзажі", - говорить Бабкін.

Раніше Сергій Бабкін розповів про НП напередодні зйомок у фільмі Зеленського.

Також Бабкін зізнався, за що отримував наганяй від батьків в дитинстві.

Що ви не знали про Тіну Кароль