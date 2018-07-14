"Це шедевр!": Олена Кравець прокоментувала відкриття міжнародного кінофестиваля в Одесі

Фото: Олена Кравець (kvartal95)

Олена Кравець вражена масштабом і рівнем проведення головного міжнародного кінофестивалю країни

Олена Кравець, екс-учасниця команди "95 кварталу", мати двох дітей і заслужений комік прокоментувала перший день міжнародного кінофестивалю, який щорічно проходить в Одесі. Під фотографією з червоної доріжки, яку вона публікувала в Instagram, зірка зізналася, що перебуває під великим враженням від масштабу, учасників, пведучих і рівня заходу.

Фото: (instagram.com/lennykravets)

"Так, вчора був абсолютно незвичайний день! П'ятниця, 13-е. Зростаючий місяць і дощ в дорогу! Вірніше, доріжку. Червону)) Вікторія Тігіпко, дякую за запрошення! Я досі під враженням! Від тебе і від шлейфу твого плаття!) Від масштабу і рівня цієї події, від несподіваних і очікуваних приємних зустрічей, від урочистої Одеси, від програми фестивалю, від повної життя і безпосередньої Ади Роговцевої, від влучного і короткого Жванецького, від активної підтримки #freesentsov і звичайно від фільму відкриття #womanatwar. Це шедевр! Досі думаю про нього і про актрису, яка зіграла головну роль. Ось як зачепило!" — написала Олена Кравець під опублікованими фото.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/lennykravets

Додатково Кравець подякувала стилісту і ресторану за відмінне продовження вечора з друзями.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/lennykravets

Нагадаємо, що раніше ми зібрали фотографії найбільш яскравих нарядів зіркових гостей одеського кінофестивалю.

Відео: (video.rbc.ua)