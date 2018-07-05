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"Це шик!" Тіна Кароль вразила шанувальників стильним образом

STYLERЗірки        05.07.2018 - 18:14
Фото: Тіна Кароль (tinakarol.com)
Фото: Тіна Кароль (tinakarol.com)

Українська співачка вразила мережу ніжним нарядом

Популярна українська співачка Тіна Кароль опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, яким за кілька годин вже встигла вразити своїх прихильників.

На знімку зірка стоїть в ніжній атласній сукні з квітковим принтом і воланами від українського дизайнера ELENAREVA. Доповнили образ такого ж відтінку чоботи від YEEZY MAFI.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники в захваті від нового образу співачки. "Це шик!", "Неймовірна", "Шикарна", "Що за краса така", "Вау, просто без слів", - написали в коментарях фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва умилила підписників спільним фото з чоловіком в басейні.

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Теги: Тіна Кароль, фото
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