"Це шик!" Тіна Кароль вразила шанувальників стильним образом

Українська співачка вразила мережу ніжним нарядом

Популярна українська співачка Тіна Кароль опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, яким за кілька годин вже встигла вразити своїх прихильників.

На знімку зірка стоїть в ніжній атласній сукні з квітковим принтом і воланами від українського дизайнера ELENAREVA. Доповнили образ такого ж відтінку чоботи від YEEZY MAFI.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники в захваті від нового образу співачки. "Це шик!", "Неймовірна", "Шикарна", "Що за краса така", "Вау, просто без слів", - написали в коментарях фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/tina_karol)

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