"Це шик!" Тіна Кароль вразила шанувальників стильним образом

Українська співачка вразила мережу ніжним нарядом
Популярна українська співачка Тіна Кароль опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, яким за кілька годин вже встигла вразити своїх прихильників.
На знімку зірка стоїть в ніжній атласній сукні з квітковим принтом і воланами від українського дизайнера ELENAREVA. Доповнили образ такого ж відтінку чоботи від YEEZY MAFI.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники в захваті від нового образу співачки. "Це шик!", "Неймовірна", "Шикарна", "Що за краса така", "Вау, просто без слів", - написали в коментарях фанати.
Скріншоти коментарів (instagram.com/tina_karol)
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