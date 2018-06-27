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"Це було сміливо": психолог Наталія Холоденко потрясла новим образом

STYLERЗірки        27.06.2018 - 03:01
Фото: Наталія Холоденко (холоденко.укр)
Фото: Наталія Холоденко (холоденко.укр)

Відомий психолог знялась у фотосесії, де показала себе в абсолютно новому світлі

Відомий український психолог Наталія Холоденко постала у несподіваному образі на фотосесії для журналу Viva!.

Наталія приміряла на себе незвичайні і яскраві образи. В одному з таких дівчина виглядає точнг приголомшливо. Червоне плаття, червоні колготи і червонп перука разом із зухвалим макіяжем і різними деталями зробили свою справу.

Фото: Наталія Холоденко (viva.ua)

Наталя повідомила виданню, що ці перевтілення допомогли їй дізнатися саму себе.

"Знаєте, з кожним чином ти змінюєшся всередині, знайомишся з якоюсь невідомою собою. І мені дуже хочеться, щоб у жінок, які будуть дивитися ці фото, теж заграла фантазія, щоб вони подивилися на себе з абсолютно іншого боку. Адже ми всі живемо з нав'язаними поняттями про те, хто ти є і що можеш", - додала вона.

Також психолог розповіла, що їй було дуже незвично і страшно вживатися в такі сміливі образи.

"Це було сміливо. І страшно. Коли мені запропонували надіти червоні колготи, я напружилася, але подумала: "Ну, гаразд". А потім: "І що, до цих червоним колгот ось це плаття?!" Загалом, була ломка стереотипів щодо себе, мені здавалося, що занадто багато деталей: і перуку, і капелюшок, і якась сіточка... Всередині включалася критика, що це негарно, несумісно один з одним... в результаті я послухалася, і це перевершило всі мої очікування. Загалом, фотосесія стала для мене тренінгом особистісного зростання, подолання себе", – сказала Наталя.

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Теги: фото, психолог
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