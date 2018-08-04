"Це таке щастя": Анна Седокова показала фанатам підрослу доньку (фото)

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка зізналася, що донька є її головним критиком

Відома співачка українського походження Ганна Седокова показала підписникам фото з підрослими донкою Аліною. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Доньки-матері». Це таке щастя. Аліна — мій головний стиліст і порадник. І безжалісний! Я пам'ятаю, як збиралася на захід і нарядилася. Аліна дивиться на мене і каже: «мамо, тобі немов 60! Таке вже давно не носять». Тепер по магазинах тільки з нею! Бабусею стану пізніше", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

Більш того, Седокова зізналася, що їй подобається "коли у нас з нею збігається смак".

Фото: Анна Седокова з дочкою Аліною (instagram.com/annasedokova)

У той же час фанати співачка зізналися, що у них з дітьми не на стільки ідеально збігаються смаки в одязі.

"Моїй доньці 19, але у нас з нею ніколи не збігаються думки з приводу одягу. Дуже прикро, але я до цього вже звикла", - сказала користувач Ніна Матвієнко.

"Теж терміново потрібна донька, яка буде мене стопарити якщо що", - уточнила юзер Ганна Козак.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, відома українська співачка, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Анна Седокова, яка живе і веде активну кар'єрну діяльність в Росії, відверто розповіла про те, що відбувається в її особистому житті.

Раніше повідомлялося, що Анна Седокова радикально змінила зовнішність.

До речі, Анна Седокова зізналася, чи стане домогосподаркою.

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