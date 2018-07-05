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"Це так зворушливо!" Світлана Лобода поділилася подробицями пологів

STYLERЗірки        05.07.2018 - 21:16
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Українська співачка розповіла, як проходили пологи

Популярна українська співачка Світлана Лобода розповіла виданню "Комсомольська правда" про те, як проходили пологи, хто на них був присутній і як вона поєднує материнство і роботу.

Зірка стала мамою вдруге в кінці весни. Пологи проходили в клініці Cedars-Senai, де народжували Мадонна, Кім Кардашьян та Брітні Спірс. За весь спектр послуг співачка заплатила 50 тисяч доларів (близько 1,3 млн гривень).

Артистка розповіла про те, що при пологах були присутні тільки медичні фахівці. . "Можливо, я старомодна, але вважаю пологи дуже інтимним процесом і тому волію в ці хвилини залишатися одна. Зі мною в пологовому залі знаходилося дев'ять фахівців, кожен з яких відповідав за свою роботу. Все дуже злагоджено", - поділилася подробицями Світлана.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

На питання про те, як вона збирається поєднувати годування материнським молоком, якого дотримується артистка, і постійні гастролі, Світлана відповіла: "Зараз багато способів зберігати молоко і передавати на великі відстані. Ми вибудовуємо графік таким чином, щоб кожні два дні я могла бути з дочкою".

Також співачка розповіла, що її старша дочка Єва шаленіє від сестри. "Вона його чекала, мені здається, більше за всіх. Кожен день розмовляла з животиком. Зараз вона кожен день говорить: «Спасибі, мама, що народила мені сестрицю» - це так зворушливо!" – сказала знаменитість.

Нагадаємо, Сєдокова страждає від нападок бабусі екс-чоловіка.

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