Зірка "Теорії великого вибуху" терміново госпіталізована відразу після заміжжя

Актриса потрапила до лікарні під час медового місяця

Відома американська актриса Кейлі Куоко, яка багатьом відома по ролі Пенні в популярному серіалі "Теорія великого вибуху", потрапила в лікарню незабаром після свого весілля. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

У неділю, 1 липня, актриса вийшла заміж вдруге за свого обранця Карла Кука. Однак замість медового місяця зірка була госпіталізована до лікарні.

Фото: Кейлі Куоко і Карл Кук (instagram.com/normancook)

Знаменитість поділилася двома знімками, де вона перебуває на лікарняному ліжку і в домашній обстановці.

"Коли ваш "медовий місяць" - операція на плече, і ваш чоловік виглядає так само щасливий, як ніби ви на шляху до одужання. Спасибі вам за любов і підтримку! Знаючи свого чоловіка, я впевнена, що він буде публікувати тонни смішних перлів. Слава богу, мій колір волосся на місці", - повідомила Кейлі в публікації.

Фото: Кейлі Куоко (instagram.com/normancook)

Втім, дівчина не помилилася у своєму обранцеві. Той уже встиг викласти в мережу кумедне фото дружини. "У кожного є своя версія того, як повинні сяяти молодята... Ну, Кейлі, твоє сяйво незабутньо", - прокоментував знімок Карл.

Фото: Кейлі Куоко (instagram.com/mrtankcook)

Також він опублікував веселе відео, на якому видно, як актриса захропіла в машині. "Хропіння як у неспокійного моржа. Я люблю тебе дуже сильно, але це вау!" – підписав публікацію молодий чоловік.

Допис, поширений Karl Cook (@mrtankcook) 5 Лип 2018 р. о 1:38 PDT

Відео: Кейлі Куоко (instagram.com/mrtankcook

Нагадаємо, зірка "Ігри престолів" натякнув, що його герой загадково покине серіал.

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