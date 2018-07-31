"Це не веселощі": травесті-діва Монро висловилася про те, чому поки не хоче дітей

Фото: instagram.com/monritta

Артистка поділилася своєю думкою про сім'ю

Травесті-діві Монро нещодавно порадили взяти дитину з дитбудинку. Артистка вирішила пояснити, чому поки не хоче дітей і поділилася своєю думкою про відносини батьків з їх чадом. Про це Монрітта написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Тут мені в коментарях порадили взяти дитинку з дитбудинку, - і веселіше буде і сенс в житті з'явитися! А так, без дітей, своїх або усиновлених, моє життя сумне і безглузде? Ось сиджу я в темній хатинці, чахну, як та герань на підвіконні без світла і вологи, і мучуся від нудьги, монотонно перемикаючи канали", - написала діва.

Фото: Діва Монро (instagram.com/monritta)

Вона зазначила, що багато спілкується з людьми, і часто на особисті теми, особливо якщо вони входять в її коло спілкування, в її дім та життя.

"Ті, хто мене знає, підтвердить, що в бесіді я витягну все найособистіше, і в першу чергу приватне в зв'язці з батьками: хто, звідки, чим займаються або займалися. До речі, якщо ви збираєтеся спілкуватися тісно, ​​близько і глибоко, інформація про рідних, а також в якій тональності вона підноситься, частіше дає реальну картину життя вашого потенційного друга або партнера", - зазначила Монро.

Вона переконана, що в переважній більшості випадків відносини між батьками і дорослими дітьми складні.

"Або зведені до схеми: обов'язковий дзвінок-смс "все ок" і привітання з Новим Роком. При чому частіше мамі, ніж татові; або взагалі ніякі. У моєму розумінні "складні" відносини - це коли вони односторонні і конфліктні, тобто батьки на інстинктах хочуть одностороннього спілкування, контролю, які були в дитинстві, а у дитини, яка подорослішала, інші плани на своє життя. А "ніякі" - це кінцева стадія "складних". Коли привітання з днем ​​народження приходять на еmail", - вважає артистка.

Вона додала, що "свідомо опускає момент глибокої старості", оскільки там, на думку Монро, діють "закони співчуття і жалю".

"Так ось, мої дорогі, діти - це не про веселощі, хоча часом вони дуже кумедні, особливо в період "чомучки", і вже точно не про абсолютний сенс життя. І не починайте: народиш своїх, тоді поговоримо! Діти - це найбільш складна зона вашої відповідальності. А до якого часу - це вже вибирати вам", - підкреслила травесті-діва.

"І не забувайте, а краще частіше згадуйте себе в дитинстві, що ви тоді відчували, як би хотіли жити, що робити, але хтось близький і хто хоче вам тільки добра, як йому здавалося, тільки заважав", - додала артистка.

Скріншот поста (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, нещодавно травесті-діва Монро відвідала гей-прайд в Лондоні.

До речі, Ані Лорак розкрила секрети виховання дочки. Співачка розповіла, як виховує семирічну Софію.

Раніше 37-річний Сергій Притула показав фото з сином.

Чим вражає Сергій Притула (відео: STYLER.rbc.ua)